Baiocchini: «Milan: sconfitta indolore, con il Verona attesa una reazione»

Manuele Baiocchini ha parlato della situazione in casa Milan dopo la pesante sconfitta europea con il Lille

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha rilasciato alcune dichiarazione riguardo la situazione in casa Milan all’indomani della sconfitta con il Lille ed in vista del match con il Verona. Ecco le sue parole: «Se doveva arrivare una sconfitta, probabilmente meglio che sia arrivata nella serata peggiore del Milan. Nella serata dove giocatori rappresentativi come Donnarumma e Romagnoli commettono errori pesanti e dove Ibrahimovic non ha brillato».