Baiocchini: «Milan-Botman non è impossibile!»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra il Milan e il Lille per Sven Botman

Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa tra il Milan e il Lille per Sven Botman:

«Botman è ancora molto lontano, ma non è impossibile. Se il Milan spera di poterlo prendere è perché, evidentemente, ha ricevuto dei segnali dal giocatore. Dal Lille, però, no perché non vuole venderlo, ma comunque degli intermediari di questa trattativa stanno facendo uno sforzo in questa direzione. Oltre a Botman c’è Bremer, ma è un profilo per giugno».