Baiocchini: «Il destino non è più nelle mani del Milan, su Ibra…»

Emanuele Baiocchini ha rilasciato una lunga dichiarazione in onda su Sky Sport, eco le sue parole sul Milan e su Ibrahimovic

«Il destino non è più nelle mani del Milan. I rossoneri andranno a Praga per fare una buona partita, cercando di non avere rimpianti perché poi, se il Milan dovesse vincere, la possibilità di arrivare primo c’è. Domani mi aspetto una formazione molto sperimentale, dove Pioli coinvolgerà i giocatori che hanno giocato di meno per farli sentire parte di un progetto e anche per capire se Pioli riesca a mettere minutaggio nei giocatori che hanno giocato un po’ di meno. Per Pioli, contro il Parma, sarà una partita più importante di quella di giovedì. “Ibra sta meglio. Questa mattina è arrivato per l’allenamento del mattino ed è ancora a Milanello per continuare le terapie e il suo allenamento personalizzato. Vuole puntare ad una panchina per la gara con il Parma»