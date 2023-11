Baiocchini: «Qualche giocatore indietro di condizione, mentre Reijnders…»

Il giornalista Manuele Baiocchini ha fatto il punto sella situazione infortunati in casa Milan e sull’allenamento a Milanello

In collegamento su Sky Sport, Manuele Baiocchini riporta alcuni aggiornamenti sull’allenamento di oggi del Milan e su come procede il recupero degli infortunati.

SULL’ALLENAMENTO – «Il primo allenamento dopo i due giorni di riposo di Pioli, anche se in realtà Milanello è stato pieno per metà: in questi i giorni i tanti infortunati sono venuti per fare cure e terapie. C’era anche chi era indietro di condizione, come Okafor, si è allenato per cercare di pareggiare quella dei compagni. Oggi tutti insieme hanno ripreso la preparazione in vista della partita contro l’Udinese di sabato sera».

SU REIJNDERS – «Incredibile il rendimento di Reijnders. O meglio, incredibile il minutaggio. Perché era stato preso come acquisto importante, ma in pochi pensavano che sarebbe diventato un punto così fermo del Milan dopo soli tre mesi. È quello che ha giocato di più, anche di Maignan: 1053 minuti. Nelle 13 partite giocate, 12 da titolare e tutte e 4 quelle con l’Olanda. Forse anche per questo le sue ultime prestazioni sono apparse un po’ in calo».