Bagnulo su Brassier: «Lo chiamano il nuovo Kimpembe, non sarà semplice portarlo via dal Brest»

Il giornalista Gianluigi Bagnulo si è espresso così su Lilian Brassier, difensore del Brest ed obiettivo del Milan per gennaio

Intervenuto su Sky Sport, Gianluigi Bagnulo fa il punto su Lilian Brassier, parlando delle caratteristiche dell’obiettivo del calciomercato Milan. Il difensore del Brest piace al Milan, ma anche ad altri club.

LE PAROLE – «Ci sono tante squadre su di lui perché è un giocatore bravo. Non è semplice portarlo via dal Brest perché sono quarti in campionato. Può fare il terzino sinistro e difensore centrale: è mancino e lo chiamavano il nuovo Kimpembe. E’ molto forte nei duelli aerei e si fa rispettare di testa, anche se non segna tanti gol. Giocatore fisico e che non ha paura di affondare il tackle: ha una percentuale altissima di palloni recuperati, anche se questo comporta qualche rischio. Ha capacità in fase di impostazione».