Bagni sicuro: «Scudetto? Lo vincerà il Napoli»

Salvatore Bagni, in un’ intervista a la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Le parole

Salvatore Bagni, in un’ intervista a la Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. Le parole:

«Vado oltre. Può anche capitare che contro l’Atalanta gli azzurri non vincano. Ma cambia poco. Alla fine saranno primi perché sono più forti nella testa oltre che nel modo di stare in campo. Pure a Liverpool ho goduto a vedere come Spalletti fa giocare la squadra. Senza paura, senza mai speculare. A un certo punto ho visto una rimessa laterale battuta a mille a l’ora, quando il Napoli avrebbe avuto la possibilità di far scorrere il tempo visto il risultato che gli serviva. E tutto perché il tecnico è stato bravo a fargli entrare in testa questa mentalità. La squadra se deve gestire attacca fa ciò che sa fare meglio».