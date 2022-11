Baggio ricorda la scuola di Sacchi: «Tutti la seguivano»

Intervistato da Sky, l’ex calciatore, Roberto Baggio, parla dei suoi tempi ricordando tra le varie la “scuola” di Sacchi

Intervistato da Sky, l’ex calciatore, Roberto Baggio, parla dei suoi tempi ricordando tra le varie la “scuola” di Sacchi:

«Aveva creato questa scuola e tutti seguivano lui. Per cui, per chi aveva il mio ruolo, che non era ben definito, era difficile. Se penso a Zola che è dovuto andare in Inghilterra per giocare, rido. Penso che l’allenatore sia importantissimo ma il calcio lo fanno ancora i giocatori, per fortuna»