Azmoun Milan idea concreta per l’attacco? I rossoneri ora riflettono sulla punta che può lasciare il Bayer Leverkusen

Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Sardar Azmoun al Milan, sempre alla ricerca di un attaccante da regalare a Pioli e che possa completare il reparto offensivo.

L’iraniano non ha avuto una grande stagione ed è in uscita dal Bayer Leverkusen. Dalla sede rossonera non emergono grosse conferme circa un interessamento del Diavolo: Azmoun gradirebbe il trasferimento, ma il Milan al momento valuta altri profili.