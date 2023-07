Ausilio accoglie Frattesi: «Due aspetti contraddistinguono questo ragazzo». Le sue dichiarazioni sul centrocampista

Ospite di un evento su sport, musica e talento alla Triennale di Milano, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato di Frattesi, ex obiettivo di mercato del Milan. Le sue parole.

AUSILIO – «Frattesi rappresenta l’idea di un ragazzo che aveva già talento all’epoca della Primavera. Poi ha fatto un percorso fatto anche di fatica e categorie inferiori: lui viene ceduto dalla Roma al Sassuolo qualche anno fa, poi è passato dalla Serie B, ha assaggiato la A col Sassuolo. Quello che contraddistingue questo ragazzo è la fame, la voglia di migliorarsi. È giovane, secondo me può ancora migliorare: Sassuolo non è l’Inter, cambiano i palcoscenici, un conto è giocare per fare bella figura e un conto giocare per vincere. Ma sono sicuro che faccia al caso nostro»