Augello ferma l’Inter, quando disse: «Tifo Milan da sempre»

Augello ha siglato il goal del 2-2 nella gara delle 12:30 tra Sampdoria e Inter: l’esterno tifa Milan fin da piccolo

Nella gara di oggi tra Sampdoria e Inter, gara giocata alle 12:30 e valida per la terza giornata di Serie A, Augello, terzino dei blucerchiati, ha siglato la rete del 2-2 finale. Una volta l’esterno confessò a Tuttosport:

«Se è vero che da ragazzo ero tifoso del Milan? Sono milanista anche adesso. Ho sempre vissuto nel mito di Maldini ma anche di Nesta e di tanti altri campioni. Penso a Kakà o Sheva, non è il caso di ricordarli tutti. Ora sto rivedendo un Milan forte, anche in termini societari. Ci sono giovani importanti. Stanno lavorando per tornare ad alti livelli. Giocare al Meazza? Non lo avrei mai immaginato. Non ci ho mai nemmeno pensato. Sarà bello essere lì. Peccato solo per l’assenza del pubblico. Tanti miei amici di Milano sarebbero venuti a vedermi, magari anche tifandomi contro».