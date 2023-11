ATP Finals, il Milan e i complimenti a Djokovic e Sinner: «Orgogliosi di voi» – FOTO

Anche il Milan si è voluto unire ai tanti complimenti a Novak Djokovic per la vittoria nella finale delle ATP Finals contro Jannik Sinner, entrambi tifosissimi rossoneri.

Kudos to @DjokerNole, 7-time #NittoATPFinals champion 🏆

Proud of both you and @janniksin 🎾👏#ATPFinals | #SempreMilan https://t.co/InCSx5uL1C

— AC Milan (@acmilan) November 19, 2023