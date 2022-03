Atalanta e Roma, può essere l’anno buono per conquistare l’Europa

Le vittorie di Atalanta e Roma riportano alla luce il calcio italiano, alla disperata ricerca di un trofeo continentale che manca da troppo tempo

(di Sandro Dall’Agnol) – Il giovedì europeo riscalda il cuore del calcio italiano che festeggia le vittorie di Atalanta e Roma, di misura ma pur sempre un piccolo e prezioso vantaggio in vista delle sfide di ritorno.

La Dea versione europea rinvigorisce corpo e anima ritrovando anche un Luis Muriel determinante e appoggiandosi all’orgoglio ucraino di Malinovskyi. Peccato che il 3-2 lasci porte apertissime al Bayer Leverkusen, in partita grazie soprattutto alle parate di Hradecky e ben oltre rispetto ai propri meriti.

Ma i nerazzurri quest’anno si sono sin qui dimostrati più abili lontano dal Gewiss, dunque la trasferta in Germania non spaventerà più di tanto Gasperini e i suoi ragazzi e, in prospettiva, anche la concorrenza in Europa League.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM