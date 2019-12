Atalanta-Milan: quanti ex nella gara di domenica prossima

Atalanta-Milan è una sfida molto importante per molti giocatori. Da una parte e dall’altra vedremo tanti ex

Atalanta-Milan è una sfida molto importante per molti giocatori. Da una parte e dall’altra vedremo tanti ex, a partire da Jack Bonaventura, cresciuto in nerazzurro ed esploso successivamente in maglia rossonera. Ma gli ultimi anni hanno regalato diverse operazioni di mercato tra i due club. Al Milan sono arrivati Andrea Conti e Mattia Caldara, giovani sui quali i rossoneri puntano per i prossimi anni.

A centrocampo c’è Frank Kessie, pagato 30 milioni di euro, ma mai pienamente convincente. Gasperini, invece, ha a disposizione Mario Pasalic che con la maglia rossonera sollevò la Supercoppa Italia a Doha (suo il rigore decisivo).