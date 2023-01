Assogna: «Il Milan ha questi due problemi»

Paolo Assogna, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 dicendo la sua sul momento del Milan

Paolo Assogna, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 dicendo la sua sul momento del Milan:

«Va piano rispetto alla passata stagione in cui la qualità gli ha consentito di andare oltre i pronostici e lo scudetto è stato grande per questo. Poi gli manca il portiere: al di là delle parate il grande portiere dà tranquillità al portiere. Quando i difensori giocano meno tranquillità, perdono. E poi il centravanti, serviva quello dei gol normali: ci hanno provato con Origi e non è andata bene, Rebic si è fermato. Queste tre cose fanno la differenza»