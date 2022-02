Assogna: «Milan e Napoli hanno la qualità per pressare l’Inter»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Assogna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter:

«La vittoria del Milan nel derby secondo me in nessun modo sposta gli equilibri del campionato. La classifica chiaramente cambia, il campionato diventa più combattuto ma l’Inter rimane la squadra favorita per la vittoria finale. Ciò non toglie che Milan e Napoli abbiano il diritto di mettere pressione all’Inter. Queste due squadre hanno i contenuti tecnici, gli allenatori e le rose abbastanza profonde per crederci. Napoli e Milan sono sullo stesso piano. Il Napoli ha la rosa più pronta e matura, il Milan è più giovane ma la vittoria nel derby gli darà la possibilità di aggiungere livelli di autostima che in questo tipo di sfide sono determinanti»