Assemblea bilancio Milan, l’Associazione dei piccoli azionisti non parteciperà: la situazione e il motivo

Assemblea bilancio Milan, l’Associazione dei piccoli azionisti non parteciperà il 28 ottobre: la situazione e il motivo della scelta

Il 28 ottobre è prevista l’Assemblea Sociale in casa Milan in cui si discuterà sul bilancio della società rossonera. All’evento non parteciperà l’Associazione dei Piccoli Azionisti per protesta.

Il motivo? La chiusura a sorpresa da parte dell’attuale Consiglio di amministrazione delle trattative in corso da sei anni, finalizzate a raggiungere una soluzione bonaria per far acquisire a 220 soci sostenitori di APA la qualità di azionisti in proprio.