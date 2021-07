Asse di mercato tra Sampdoria e Milan: ipotesi prestito per Caldara

Calciomercato Sampdoria: contatti avviati con il Milan per il prestito del difensore Mattia Caldara. Le ultime

L’asse di mercato tra Sampdoria e Milan si arricchisce di un nuovo nome. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club blucerchiato avrebbe chiesto informazioni non solo per Andrea Conti, ma anche per il prestito di Mattia Caldara.

Il difensore classe ’94, reduce dall’esperienza negativa all’Atalanta, non sembra rientrare nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Sulle sue tracce c’è anche il neopromosso Venezia.