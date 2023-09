Continua a far discutere il caso Rubiales Hermoso. Asllani in conferenza stampa con la Svezia ha detto la sua a riguardo

Le parole di Kosovare Asllani, attaccante del Milan femminile e della Svezia, intervenuta in conferenza stampa in vista del match contro la Spagna, commentato la situazione legata alle calciatrici spagnole dopo il caso Rubiales Hermoso:

«Le spagnole sono d’ispirazione per chi di altri paesi ha vissuto la stessa cosa e che non hanno avuto quel coraggio. Non combattono solo per se stessi ma per la prossima generazione»