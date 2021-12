Arslan all’amico Calhanoglu: «Ha una grande testa. Che colpo dell’Inter»

Tolgay Arslan ha parlato anche di Hakan Calhanoglu e del suo addio al Milan. Le parole del centrocampista dell’Udinese

Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Tolgay Arslan ha parlato anche del suo amico Hakan Calhanoglu. Ecco cosa ha raccontato sull’ex Milan.

CALHANOGLU – «Siamo molto amici. Abbiamo giocato insieme anni fa ad Amburgo. Credo che l’Inter abbia fatto un gran colpo prendendolo in estate. Perché Hakan ha una grande testa e uno splendido piede. Basta vedere come calcia i corner. Può aiutare l’Inter a rivincere lo scudetto. E devo dire che ha aiutato molto me quando sono venuto in Italia».