Brahim Diaz, il Natale per ricaricarsi e ripartire cancellando Calhanoglu

Brahim Diaz, ha vissuto un 2021 da protagonista accusando però un calo nella parte finale, ora il 2022 per ripartire

L’exploit, il Covid, il calo, il 2022 per ricaricare le energie e ripartire. Un 2021 particolare quello di Brahim Diaz. Arrivato dal Real Madrid, il trequartista ha fatto un po’ di fatica ad ambientarsi nel campionato italiano. Chiuso da Hakan Calhanoglu, il trequartista non è partito spesso titolare o comunque veniva utilizzato prevalentemente in Europa League. Questa stagione, invece, è inizialmente in maniera totalmente diversa. Lo spagnolo ha acquisito i gradi da titolare visto l’addio di Calhanoglu e sin dall’inizio non ha fatto rimpiangere il turco. Gol, assist e prestazioni convincenti.

COVID E CALO – Successivamente, però, la positività al Covid che ne ha modificato il rendimento e dal rientro in campo a fine ottobre non è stato più lo stesso. Forse è solo un problema fisico, ma sta di fatto che l’ex Real Madrid – al momento – non sta riuscendo più a incidere come prima al contrario del suo ex compagno che all’Inter sta rendendo come non mai anche in termini realizzativi. Ad Empoli nella posizione di trequartista ha giocato per scelta tecnica Kessiè, realizzando anche due gol.

UN 2022 PER RILANCIARSI – A gennaio anche volendo Stefano Pioli non potrà riporoporre la stessa soluzione del Castellani, complice la partenza dell’ivoriano e di Bennacer a centrocampo per la Coppa d’Africa. Lo spagnolo però potrà approfittare della sosta natalizia per ricaricare le energie e presentarsi al massimo della forma alla ripresa del campionato, quando ad attendere i rossoneri ci sarà la sfida contro la Roma a San Siro. Un mese che può rappresentare un bivio per la stagione rossonera fino al derby di febbraio dove ci sarà di nuovo il confrtonto tra ex compagni di reparto nel derby scudetto. Il Milan punta anche sul suo talento per la vittoria.