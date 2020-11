Arriva il momento giusto per dimostrare di farcela senza Ibrahimovic

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic arriva in un momento cruciale della stagione, ma in casa Milan sono abbastanza fiducia

L’infortunio di Zlatan Ibrahimovic arriva in un momento cruciale della stagione, ma in casa Milan sono abbastanza fiduciosi. I rossoneri appaiono in uno stato di forma buono e sono in grado di farcela anche senza l’aiuto dello svedese.

Sembra infatti l’occasione giusta per allontanare tutte le voci che vorrebbero la squadra Ibra-dipendente. Nelle prossime sfida i ragazzi di Stefano Pioli hanno la grande opportunità di dimostrare di essere un collettivo forte e non un gruppo al servizio dei singoli.