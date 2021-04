Aronica: «Superlega non avrebbe portato benefici al calcio»

Salvatore Aronica è intervenuto sull’argomento Superlega. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di JuventusNews24

Sull’argomento Superlega è intervenuto anche l’ex difensore tra le altre di Napoli e Palermo Salvatore Aronica. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di JuventusNews24: «Se il progetto fosse andato avanti, non avrebbe portato benefici al calcio. Il calcio è essenza, competizione, emozione. Organizzando questa Lega molto “personale”, per obiettivi dei soli club, si toglieva qualcosa di importante al calcio stesso. Sono molto felice che il progetto si sia stoppato e spero non ci siano ripartenze.»

«Penso che questa Superlega fosse stata creata ad hoc per favorire i grandi club, estromettendo i medi e piccoli. Non penso neppure ci fossero presupposti per contributi alle piccole. Forse con un po’ di buon senso avrebbero cercato di aiutare le piccole società ma la vedo anche questa una situazione che andava approfondita. Oltre il divario si sarebbe persa la competizione e l’appeal di quella che è la Serie A. Se la Juve, il Milan o l’Inter avrebbero dovuto affrontare una big europea, in campionato avrebbero dato meno. Ne sarebbero venute meno l’appeal e la competizione del campionato».