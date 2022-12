Marko Arnautovic parla così del paragone con Zlatan Ibrahimovic all’inizio della sua carriera. Le parole dell’attaccante del Bologna

Marko Arnautovic parla così del paragone con Zlatan Ibrahimovic all’inizio della sua carriera. Le parole dell’attaccante del Bologna a SportWeek.

IBRAHIMOVIC – «E’ stato un paragone impossibile. Mi ha fatto felice all’inizio, ma, ragazzi, Ibra è Ibra. Io non sono al suo livello. Mi tolgo il cappello davanti alla sua carriera. Per me è un amico, un fratello, perché anche la sua vita all’inizio non è stata facile».