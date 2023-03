Braida: «Milan ai quarti di Champions? Gran colpo dei rossoneri»

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e attuale DS della Cremonese, ha elogiato l’approdo ai quarti di Champions dei rossoneri

Intervistato da TMW, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha commentato l’approdo ai quarti di finale di Champions League da parte dei rossoneri:

«È stato un bel colpo, per tutti. Per Maldini, per Pioli, per i calciatori, per i tifosi che sono tantissimi. Alla fine è evidente che ci sia sempre un percorso da fare. Il Milan sta tornando ai vertici che gli competono, ha una grande storia ma è evidente che in qualche momento le buone notizie si interrompano, così come i risultati positivi».