Arda Guler Milan, dalla Spagna sono sicuri: ritorno di fiamma in estate! TUTTI i dettagli e la possibile formula

Arda Guler potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto del calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, la prossima estate il talentino turco potrebbe lasciare il Real Madrid per andare a giocare altrove con maggiore continuità.

Tra i club interessati ci sarebbe appunto anche quello rossonero, che potrebbe imbastire con i Blancos un’operazione in stile Brahim Diaz: vale a dire un affare in prestito annuale/biennale con diritto di riscatto e controriscatto in favore degli spagnoli.