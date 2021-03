Arbitro Milan-Sampdoria: i precedenti di Piccinini con le due squadre

Milan-Sampdoria: un solo precedente tra i rossoneri e Piccinini. Il risultato premio la formazione di Pioli, lo scorso ottobre

Il Milan sabato affronta la Sampdoria nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Un solo precedente per Piccinini con il Milan in campo risalente alla passata stagione: Milan-Spal 1-0 disputata il 31 ottobre del 2019.

Tre invece le gare dirette dal fischietto di Forlì alla Sampdoria: due sconfitte e un pareggio.