Arbitri, Rocchi accelera il ricambio: scudetto in mano agli ultimi arrivati. Alcuni big match potrebbero finire ai meno esperti

I tantissimi errori arbitrali di questa Serie A costringeranno il designatore Rocchi ad accelerare il ricambio generazionale tra fischietti. Ecco perché in questo finale di stagione alcuni scontri scudetto potrebbero essere affidati a ragazzi con meno di 20 presenze in SerieA. Sozza, Massimi e Marinelli i nomi più caldi.

Milan, Napoli, Inter e Juve in vetta: quattro realtà in corsa per il titolo e quattro squadre che possono cambiare umore all’improvviso. Rocchi dovrà districarsi tra fischietti fermati – vedi il noto caso di Guida o Massa -, tra impossibilità territoriali nelle designazioni e tra logiche restrizioni ambientali. Lo scrive La Stampa.