Antonio Donnarumma, le parole del portiere: «Sono stato la fonte d’ispirazione di Gigio»

Antonio Donnarumma, ex portiere del Milan (fratello di Gianluigi) attualmente in forza al Torino, ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube dei granata.

LE PAROLE – «Ho iniziato a giocare a calcio a 8 anni, subito in porta, grazie a un mio zio che faceva il preparatore dei portieri e che mi faceva allenare. E sono stato anche la fonte d’ispirazione per mio fratello Gigio: quando avevo 13-14 anni lui veniva al campo a vedermi e così anche lui ha iniziato, sebbene avesse solo 4-5 anni si vedeva già che era un fenomeno. Sono orgoglioso di lui, essere definito “il fratello di Gigio” non mi ha mai infastidito».