Tottenham, Conte: «Turnover fondamentale per vincere»

Intervistati da Sky Sports Uk dopo la vittoria sul Nottingham, Antonio Conte, allenatore del Tottenham appena eliminato in Champions League dal Milan, ha dichiarato:

«Richarlison? Ho cercato di prendere la miglior decisione, oggi ho preferito cominciare con lui per far riposare Kulusevski. Non capisco le persone che non comprendono l’importanza delle rotazioni, se hai buoni giocatori in panchina possono cambiarti la gara. Se in futuro uno vuole vincere trofei servono 16-17 giocatori per fare turnover».