Cassano contro Inzaghi: «Lo scorso anno ha regalato lo scudetto al Milan»

Antonio Cassano ha duramente attaccato Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter: pesa ancora lo scudetto dello scorso anno

Ospite alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha attaccato Simone Inzaghi, facendo anche riferimento allo scudetto vinto lo scorso anno dal Milan:

«Io non salgo sul suo carro. Lo reputo un allenatore inadatto all’Inter e da cambiare, a prescindere da come finirà la finale. Anzi, se dovesse vincere la Champions sarebbe un disastro ancora più grande in campionato visto che è a -20 dal Napoli e lo scorso anno ha buttato uno scudetto nel cesso».