Luca Antonelli, ex terzino del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese fa ancora la differenza in campo

Intervistato da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube, Luca Antonelli ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«L’anno scorso non ha giocato tanto, ma quando ha giocato ha fatto la differenza. Dicono che non corre più, ma quando è in campo fa ancora gol».