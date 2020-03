Antonelli (DS Monza): «Ibrahimovic? Non è da escludere un suo arrivo»

Le voci su in possibile trasferimento di Ibrahimovic al Monza si fanno sempre più insistenti e ora ne ha parlato anche il DS biancorosso

Ecco le parole del DS del Monza Antonelli a Binario Sport in merito alla possibilità di vedere Ibrahimovic vestire la maglia del Monza nella prossima stagione.

«Ibra è un grande campione e questa proprietà può fare di tutto. Lui è talmente forte che non può essere non funzionale ad un progetto. Mi sento quotidianamente con Galliani, scout ed agenti, nonché giocatori esperti per portare a breve il club in A»