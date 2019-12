Rebic è pronto a far ritorno all’Eintracht Francoforte dopo averla lasciata a settembre per accasarsi al Milan in prestito biennale

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport Rebic avrebbe già quasi le valige in mano pronto a far ritorno in Germania all’Eintracht Francoforte in anticipo di un anno e mezzo.

L’agente del croato è in contatto con il club tedesco per definirne il ritorno.