ANSA, Elliott tranquillizza: «La cessione a Redbird non subirà alcun rallentamento»

Dopo le dimissioni di Cerchione dal CDA del Milan e la causa intentata in Lussemburgo, arriva il chiarimento di Elliott sulla cessione

Il fondo Elliott guidato da Paul Singer ha voluto spiegare, in una nota all’ANSA, la situazione sulla cessione del Milan dopo le dimissioni dal CDA di Salvatore Cerchione e la causa intentata dallo stesso in Lussemburgo:

«La cessione da Elliott a RedBird non subirà alcun blocco dopo le dimissioni dal cda di Cerchione e l’ipotesi di causa legale di BlueSkye. Elliott non è in alcun modo preoccupato dalla posizione di BlueSkye che detiene il 4,2% della holding che controlla il Milan».