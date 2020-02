Angelo Carbone: «Ottima stagione, aspettative soddisfatte, Giunti? Resta»

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile rossonero ha commentato l’ottima stagione del Milan Primavera

Sulla promozione: «Il Milan Primavera è l’immagine del settore giovanile, le aspettative sono ritenute soddisfatte. È stata un’ottima stagione. Abbiamo ottenuto la promozione con quattro giornate di anticipo. Non è un caso. Questi ragazzi hanno meritato la Primavera 1 sul campo, basti pensare al filotto che abbiamo fatto nelle ultime partite. Il merito va alla squadra, al tecnico, staff e squadra. Ci abbiamo creduto sin da subito. Volevamo tornare nella massima serie».

Su Giunti: «Vogliamo assolutamente continuare con lui. Lo scorso anno ha ereditato una situazione non particolarmente brillante e la stagione si è conclusa con un’amara retrocessione, che per certi versi non meritavamo alla fine. Ha dimostrato subito di essere da Milan. Non ci sarà nessun problema»