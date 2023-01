Anellucci: «Su Zaniolo c’è una cosa che non capisco»

Claudio Anellucci, noto procuratore, ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo: gestione della Roma incomprensibile

Ospite a TMW Radio, Claudio Anellucci ha parlato così di Nicolò Zaniolo:

«Zaniolo? Allora la gestione di tutto ciò che è intorno al ragazzo è un po’ particolare. Quando uno passa più tempo sui social che sul campo a dimostrare con i gol è una situazione strana. Credo che le dichiarazioni di Mourinho siano di facciata. Prima degli infortuni aveva lo strappo come la migliore dote. Adesso dopo i due crociati ha perso anche questo. Io non capisco la gestione della Roma del tira e molla come non lo capisco per Shomurodov. Al ragazzo consiglierei di andare in Premier».