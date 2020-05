André Silva si sbilancia sul futuro e racconta il suo Eintracht Francoforte

André Silva ha voluto dire la sua in merito al proprio futuro e alla sua esperienza attuale in prestito all’Eintracht Francoforte

Ecco le parole di André Silva in un’intervista a La Gazzetta dello Sport in merito alla sua avventura iniziata a settembre in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte e sul suo futuro essendo lì solo in prestito biennale secco.

«A Francoforte ho avuto l’occasione di mettermi in mostra, ho avuto fiducia. Sono contento di essere qui. Non posso sapere cosa accadrà. Indipendentemente da club, competizione o paese io però voglio essere protagonista. Chi è ambizioso vuole sempre vincere»