André Silva eguaglia un top player, numeri da capogiro

Andrè Silva, ora all’Eintracht Francoforte, sta viaggiando a ritmi altissimi. Oggi ha eguagliato un top player in Germania

Un’altra doppietta, oggi all’Union Berlino nel 5-2 finale, per l’ex rossonero Andrè Silva, ora all’Eintracht Francoforte. Il portoghese ha realizzato 21 reti in Bundesliga esattamente come Haaland e dietro solo a Lewandowski.

Numeri da capogiro per un attaccante che è partito da Milano pieno di rimpianti e critiche e che in Germania sta viaggiando a ritmi altissimi. Sul bomber portoghese ora c’è anche l’interesse dell’Arsenal che pensa al dopo Aubameyang.