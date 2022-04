Ancelotti: «Cholismo o Guardiolismo? Ho un pensiero molto chiaro»

L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha detto la sua sul Cholismo e sul Guardiolismo: le sue dichiarazioni

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa è entrato nel merito della discussione su quale modo di giocare sia migliore tra il Cholismo e il Guardiolismo.

LE PAROLE – «Ognuno ha la sua opinione, la mia è di fare bene sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Se fai una buona fase difensiva, o anche molto buona, non significa che stai giocando bene se poi quando hai il pallone non fai nulla. Il calcio è attaccare e difendere. Si può fare con un baricentro basso, medio o con una pressione alta. Questo è il calcio per me e nessuno può cambiare la mia idea. Ascolto molto. Però secondo me l’Atletico ha difeso molto molto bene contro il City ma poteva fare di più con il pallone».