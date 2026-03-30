HANNO DETTO
Ancelotti tra Brasile e Italia: «Azzurri ai Mondiali? Lo spero, ma non vedrò la partita»
Ancelotti tra Brasile e Italia: «Azzurri ai Mondiali? Lo spero, ma non vedrò la partita». Segui le ultimissime sui rossoneri
Il calcio internazionale vive ore di attesa febbrile, non solo per le qualificazioni europee, ma anche per le grandi sfide che vedono protagoniste le potenze sudamericane. In una recente conferenza stampa che ha catturato l’attenzione dei media globali, Carlo Ancelotti, l’allenatore della nazionale brasiliana ed ex Milan, ha parlato del destino della nostra Nazionale e degli impegni della sua Seleçao.
Le parole del Re di Coppe: cuore italiano, testa al Brasile
Carlo Ancelotti, tecnico emiliano celebre per la sua calma serafica e la sua incredibile bacheca colma di trofei, ha inviato un messaggio d’affetto all’Italia, pur mantenendo il massimo riserbo professionale. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie di stampa internazionali, il CT del Brasile ha dichiarato:
PAROLE – «Spero che l’Italia possa qualificarsi per i Mondiali, ma domani non vedrò la Nazionale: dobbiamo prepararci bene per la nostra partita contro la Croazia»
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