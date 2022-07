Amichevole, Milan Lemine Almenno 3-0: a rete Messias, Rebic e Gabbia. Ottima prestazione anche di Adli

Ecco la sintesi della prima amichevole dei rossoneri: Milan Lemine Almenno

A una settimana e mezzo dall’inizio del raduno, il Milan ritorna in campo per la prima amichevole stagionale e lo farà a Milanello contro il Lemine Almenno. Ecco di seguito la cronaca del match.

Milan Lemine Almenno 3-0: sintesi

1′ INIZIA LA PRIMA AMICHEVOLE ROSSONERA – E’ iniziata a Milanello il primo test pre-stagione della formazione di mister Pioli.

8′ GOAL MILAN – Appoggio di Adli per Messias che dal vertice sinistro dell’area di rigore calcia un bel rasoterra sul secondo palo e segna la prima rete della stagione rossonera.

10′ GOAL MILAN – Subito seconda rete per il Milan, con Ante Rebic, capitano di giornata, che incrocia con il destro e batte il portiere avversario.

21′ GOAL MILAN – A segno Matteo Gabbia che è il più veloce a reagire con il destro in seguito a una mischia su calcio d’angolo. Bel corner battuto da Yacine Adli che sta dando belle sensazioni.

21′ FINE PRIMO TEMPO – Termina il primo tempo dell’amichevole rossonera con il Milan in vantaggio di tre reti.

22′ INIZIO SECONDO TEMPO – Si riparte e Pioli ha effettuato già i primi cambi: Mirante al posto di Tatarusanu e Stanga per Coubis.

40′ FINE SECONDO TEMPO – Milan più volte vicino al poker soprattutto con Junior Messias e Brahim Diaz. A breve inizierà la terza frazione di gioco.

41′ INIZIO TERZO TEMPO – Inizia la terza frazione di gioco con tanti giovani della Primavera in campo. Ecco la formazione rossonera: Jungdal, Stanga, Coubis, Gabbia, Bartesaghi, Frigerio, Brescianini, Traore, Robotti, Roback, Maldini.

51′ GOAL ANNULLATO MILAN – Gol annullato a Chaka Traorè per fuorigioco. Il calciatore rossonero, come in occasione della terza rete rossonera di Gabbia, era andato a segnare con un tapin sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

60′ FINE AMICHEVOLE – Dopo tre frazioni di gioco, da venti minuti ciascuno, termina il primo test dei rossoneri.

Milan Lemine Almenno 3-0: risultato e tabellino

RETI: 8′ Messias, 10′ Rebic, 21′ Gabbia

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Coubis, Gabbia, Michelis, Ballo-Touré: Pobega, Bakayoko; Messias, Adli, Brahim Diaz; Rebic. A disp.: Mirante, Jungdal, Brescianini, Robotti, Maldini, Insiala, Incorvaia, Frigerio, Stanga, Roback, Traoré.

LEMINE ALMENNO: Roncalli, Madonna, Viserjan, Fradegrada, Del Carro, Milesi, Camozzi, Aldegani, Traini, Assolari, Rota. A disp: Gherardi, Capelli, Mosca, Belotti, Tarchini, Pellegrinelli, Seferi, Cassinelli, Tironi, Kopioni.

Arbitro: Pasculli della Sezione di Como