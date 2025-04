Ambrosini netto sulla società rossonera: la sua opinione sulla stagione negativa del Milan

Ambrosini critica la società: «Non hanno toccato i tasti giusti, sui calciatori mi sento di dire questo». Le sue recenti dichiarazioni

Massimo Ambrosini, intervenuto sul canale Youtube di Giulia Mizzoni, ha rilasciato un duro sfogo sul Milan. Di seguito le parole dell’ex rossonero sulla società.

«Soltanto nelle ultime 6 partite il Milan è andato in svantaggio 5 volte. Se manchi con costanza vuol dire che hai un difetto enorme da questo punto di vista. Evidentemente in società non sono stati in grado di toccare i tasti giusti, anche i calciatori sono chiaramente responsabili e non esenti da colpe».