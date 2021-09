Ambrosini Milan: «Kessiè? Deve capire quale sia davvero il suo desiderio»

L’ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini ha rilasciato un’intervista a la Gazzetta dello Sport, ecco cosa ha detto sui rossoneri

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a la Gazzetta dello Sport. Dal rinnovo di Kessié all’obiettivo scudetto, ecco cosa ha detto sui rossoneri:

«Kessié è un top player e il mercato insegna che sempre più grandi giocatori scelgono di arrivare a scadenza di contratto per avere ingaggi molto più ricchi altrove. Non so quanto lui possa ambire a guadagnare, entriamo in una sfera privata che non conosco. La domanda è: vale la pena rinunciare a più soldi per sposare un progetto? Per me la risposta è sì. Lui deve capire quale sia davvero il suo desiderio, se l’amore per quello che fa e dove lo fa sono l’aspetto predominante o meno.Una società come il Milan non deve farsi prendere per il collo da nessuno. Giusto gli facciano l’offerta migliore possibile, come era stato per Donnarumma e Calhanoglu, ma ponendosi un limite: il Milan bisogna meritarselo. Kessie lo ha fatto con prestazioni di livello, con la sua leadership, giocando sempre e non tirandosi indietro mai. Mi auguro per il bene del Milan che Franck sia felice dell’offerta e resti convinto della scelta».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE DI AMBROSINI