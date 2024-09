Ambrosini DIRETTO: «Milan, palla passa ai GIOCATORI. Ibra, Leao, Theo... fin qui è MANCATO questo»

Le dichiarazioni di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ai microfoni de Il Corriere della Sera sul periodo difficile rossonero

Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sul periodo complicato rossonero e sulla prossima gara contro l’Inter. Il derby potrebbe risultare decisivo per Fonseca, ma potrebbe anche essere un nuovo punto d’inizio.

DERBY – «È un’occasione per tutti: giocatori, allenatore, società. Serve un segnale che fin qui non c’è stato. È proprio quando sei spalle al muro che a volte puoi trovare energie che non sai di avere, anche mentali, più ancora che fisiche. Il derby è speciale anche per questo».

IBRA – «La risposta a stretto giro di vite va data sul campo, dai giocatori, la palla ce l’hanno loro. Zlatan, che ha consegnato all’allenatore una squadra forte, può contribuire con la sua leadership a preparare il derby nel modo migliore. Ma la palla adesso passa ai giocatori».

MANCANZA – «Equilibrio e atteggiamento mancano. Un’idea chiara di come attaccare e difendere, di come stare in campo, dall’inizio al 90′. Nei primi minuti col Liverpool ha dimostrato di cosa è capace quando attacca: penso a Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders. La squadra è stata costruita bene, i giocatori ci sono. Bisogna dare loro un po’ di autostima, anche».

LEAO E THEO – «Ci sono momenti in cui serve forza interiore per ribellarsi alle avversità. Questa forza fin qui si è vista poco. Domenica avranno l’opportunità per invertire la tendenza».