Ambrosini: «Il Milan deve stare attento a due giocatori dello United»

Massimo Ambrosini ha indicato in Rashford e Bruno Fernandes i due calciatori più pericolosi del Manchester United nella gara di domani

Analizzando la gara di domani contro il Manchester United, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Massimo Ambrosini ha spiegato quali sono i calciatori a cui i rossoneri devono prestare più attenzione:

«Bisogna stare attenti a Rashford, può creare problemi come Bruno Fernandes. Il Manchester farà la partita dell’andata. Deve segnare ma può farlo in qualsiasi momento, dubito che inizino all’arrambaggio. Mi aspetto una partita equilibrata, il Manchester è una squadra che riparte più che impone. Il risultato dell’andata non gli stravolge il paino partita ma avrà ancora più rispetto del Milan perché nei primi 45 l’hanno vista poco. Cercheranno di punire con le ripartenze, il Milan dovrà stare attento quando ha il pallone. Quando lo perderà dovrà stare attento alle ripartenze del Manchester».