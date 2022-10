Massimo Ambrosini parla così della situazione del Milan tra campionato e Champions League. Le sue dichiarazioni a Tuttosport

Massimo Ambrosini ha rilasciato qualche dichiarazione sul Milan in una lunga intervista a Tuttosport. Le parole dell’ex centrocampista rossonero:

«Il Milan ha bisogno anche di Origi, se parliamo di nuovi arrivati, dato che Giroud sta tirando da tempo la carretta lì davanti e i rossoneri potrebbero avere anche bisogno di un cambio di caratteristiche in attacco o di una soluzione diversa. Per questo non punterei solo sull’ex Bruges le aspettative per alzare numericamente i calciatori di qualità della squadra. Certo, De Ketelaere è un atleta di prospettiva che secondo me ha terminato l’apprendistato.»