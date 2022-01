Alvarez eletto miglior giocatore dell’anno in Sudamerica: ecco i suoi numeri

Julian Alvarez eletto miglior giocatore dell’anno in Sudamerica. Ecco tutti i numeri e il mercato dell’attaccante argentino nel 2021

Julian Alvarez è ormai sulla bocca di tutto il mondo. L’attaccante argentino del River Plate, infatti, ha conquistato tutte Europa, e adesso tutte le big provano a strapparlo alla concorrenza.

Per Milan, Juve e Inter, adesso, la situazione si fa più complicata a causa del riconoscimento alla punta di miglior giocatore dell’anno in Sudamerica. Infatti, Bayern Monaco e Manchester United si sono già messe al lavoro in maniera concreta.

Un 2021 pazzesco quello di Alvarez: 26 reti in Argentina, 17 assist e la conquista di ben tre titoli con il River Plate. Il prossimo passo sarà, quasi sicuramente, la conquista dell’Europa. Manchester in pole, le italiane guardano da più lontano.