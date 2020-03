Altafini: «Non vi chiedo di restare a casa, ve lo ordino!» – VIDEO

Jose Altafini alza la voce e ordina a tutti gli italiani di stare a casa: «Io l’ho già fatto anche nel 1954»

Jose Altafini parla del Coronavirus e della “semi-quarantena” che sta obbligando tutta l’Italia a restare a casa per evitare la profusione del contagio. Ecco le sue parole:

«Il Coronavirus è una piaga ma restare a casa mi ha fatto molto piacere perché ho avuto modo di vedere tanti film e miei gol. Non è la prima volta per me visto che tra il 1954 e 1955 ho contratto la febbre asiatica che ha stroncato un milione di persone. Perciò io non vi chiedo di stare a casa, ve lo ordino!».