Altafini Milan, il ricordo dell'ex: «In rossonero ho vinto tutto e mi sono divertito. Cessione? Andai via perchè...»

Altafini Milan, il ricordo dell’ex giocatore: «In rossonero ho vinto tutto e mi sono divertito. Cessione? Andai via perchè…»

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ecco le parole rilasciate da José Altafini sul suo passato al Milan e nel Napoli.

PAROLE – «Nel Milan ho vinto tutto, anche la prima Coppa dei Campioni e mi sono divertito, tranne l’ultimo anno. Nel Napoli mi sono divertito tantissimo e vinto pochissimo. Però io e il mio amico Sivori, quando la squadra era appena salita dalla B, siamo arrivati terzi. Mica male. E abbiamo vinto anche una coppetta, quella delle Alpi. Non un granché, ma buttala via».

CESSIONE – « Al Milan un po’ meno allegria? Solo l’ultimo anno con quella storia che non mi va di raccontare. Diciamo che mi ha mandato via Gipo Viani, mi ha messo sul mercato e io sono andato a Napoli. Io sarei rimasto. Mi hanno ceduto, anche perché non era più possibile andare avanti in quel modo. Avrei fatto qualche gol in più, magari ancora al Napoli».