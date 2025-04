Allenatore Milan, riprende quota la candidatura legata al top manager! L’ultima indiscrezione è una sentenza

Allenatore Milan, può riprendere quota la pista che porta ad Antonio Conte in vista della prossima stagione: il salentino può lasciare Napoli

Come riportato da calciomercato.com, per la panchina del Milan della prossima stagione può riprendere quota la pista Antonio Conte:

PAROLE – «Il Milan piacerebbe a Conte, per blasone e potenzialità: in casa rossonera, dopo che il profilo di Conte venne scartato un anno fa, resta da capire se la proprietà e il nuovo ds (per il quale il casting è in corso) vogliano, questa volta, misurarsi con una figura vincente ma anche ingombrante, per le richieste di mercato e a livello di comunicazione».